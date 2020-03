Fußball-Bundesliga : Eintracht Frankfurt nach Coronafall in Quarantäne

Frankfurt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss sich wegen eines Coronavirus-Falls im Team für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ein Spieler der Hessen habe über typische Krankheitssymptome geklagt, ein Corona-Test sei positiv ausgefallen, teilte der Club am Donnerstagabend mit.

Die komplette Mannschaft, der Trainerstab sowie weitere Betreuer und Mitarbeiter würden sich nun in die Selbstisolation begeben. Zudem müsse sich jeder einem Test unterziehen. „Es kann jeden treffen! Und deshalb ganz klar an alle Menschen: Jeder muss Verantwortung übernehmen und zuhause bleiben“, sagte Bobic. Nach Bekanntwerden des Falles brach die Eintracht auch einen Twitter-Scherz ab. Das Social-Media-Team der Frankfurter hatte am Abend Fans dazu aufgerufen, das abgesagte Europa-League-Rückspiel beim FC Basel zu tickern. Beim virtuellen Pausenstand von 3:1 und in Überzahl stoppte die Eintracht den Gag „schweren Herzens“.