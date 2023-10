Krieg in Nahost Makkabi Deutschland will Mazraoui zu Gespräch treffen

„Wir würden gern mit ihm sprechen, wir würden uns sehr gern mit ihm an den Tisch setzen“, sagte Makkabi-Präsident Alon Meyer der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Demnach soll der Dialog über den Makkabi-Ortsverein in München initiiert werden.Der 25 Jahre alte Mazraoui hatte allerdings schon zuvor Gesprächsbereitschaft angemeldet. Nach „FAZ“-Informationen organisiere der FC Bayern bereits ein Gespräch mit einem Vertreter der jüdischen Gemeinde Deutschlands - der Vorschlag dazu soll vom marokkanischen Nationalspieler selbst in einem Gespräch mit Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am vergangenen Mittwoch gekommen sein.