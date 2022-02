Bundesliga : Mainzer St. Juste wird erneut an der Schulter operiert

Mainzer St. Juste wird erneut an der Schulter operiert

Mainz Innenverteidiger Jeremiah St. Juste vom FSV Mainz 05 muss erneut an der Schulter operiert werden. Der 25 Jahre alte Niederländer fällt damit auf unbestimmte Zeit aus.

„Es ist sehr bitter, aber nur so kann ich sicherstellen, dass ich der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase mit hundertprozentiger Fitness wieder zur Verfügung stehen kann“, sagte St. Juste in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.