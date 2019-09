Vier Spiele, vier Pleiten : Mainzer Müller nach Fehlstart: „Nicht in Panik verfallen“

Mainzer Müller nach Fehlstart: „Nicht in Panik verfallen“

Mainz Torhüter Florian Müller mahnt nach dem Fehlstart von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 zur Ruhe.

Das 21 Jahre alte Torwart-Talent Müller hofft darauf, dass die 05er nach der Länderspielpause ihre Stärken aus der Vorsaison wieder besser ausspielen. Im vergangenen Jahr habe man einige Rückstände gedreht, betonte Müller. „Dieses Gefühl und diese Mentalität müssen wir jetzt wieder bekommen, das Wissen, dass wir nicht in Panik verfallen müssen, wenn wir hinten liegen“, sagte er. Am nächsten Spieltag empfängt Mainz am 14. September Hertha BSC. Das Team aus der Hauptstadt ist ebenfalls noch sieglos und derzeit Vorletzter.