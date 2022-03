Profifußball : Mainzer Heidel nach Corona-Ausbruch: Spielordnung ändern

Mainz Die Corona-Fälle im deutschen Profifußball häufen sich wieder deutlich. Der besonders betroffene FSV Mainz 05 ist der Meinung, dass man auch bei den Vorgaben der Liga darauf reagieren muss.

Auffälligkeiten bei Herz- und Pulsmessungen

Heidel regte auch an, über den Begriff „fußballaffine Verletzungen“ und Sperren zu reden. Profis, die deshalb ausfallen, zählen nicht zur Liste der fehlenden Spieler. So waren in Mainz Alexander Hack und Dominik Kohr nicht infiziert, sind aber für das Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) gegen den BVB gesperrt.