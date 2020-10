5. Spieltag : Mainz weiter punktlos Letzter - Niederlage trotz Mateta

Mainz Selbst ein überragender Jean-Philippe Mateta hat die immer schlimmere Misere des FSV Mainz 05 nicht beenden können.

Der weiterhin punktlose Tabellenletzte verlor in der Fußball-Bundesliga trotz zweier Tore des Franzosen mit 2:3 (2:1) gegen Champions-League-Starter Borussia Mönchengladbach und muss auch nach dem dritten Spiel unter Trainer Jan-Moritz Lichte auf Zählbares warten. Die beiden Treffer Matetas (23./36. Minute) reichten nicht, weil für Gladbach Kapitän Lars Stindl (19.), der eingewechselte Jonas Hofmann per Handelfmeter (76.) und Nationalspieler Matthias Ginter (83.) trafen.

Stattdessen waren die zuvor zwei Spiele lang torschusslosen Mainzer nicht nur ebenbürtig, sondern erspielten sich auch zu Beginn die besseren Chancen. Jubilar Robin Quaison hätte in seinem 100. Spiel in der Bundesliga schon nach knapp zwei Minuten die Flaute unter Lichte beenden können, doch Gladbachs Nico Elvedi rettete in höchster Not.