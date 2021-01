17. Spieltag : Mainz verliert Mateta und Anschluss - Niederlage gegen VfL

Mainz Der wichtigste Stürmer geht, der Abstiegskampf wird immer bedrohlicher: Dem FSV Mainz 05 stehen schwere Tage bevor. Wolfsburg bleibt dank eines Jokers und eines Garanten ganz oben dran.

In einer schwachen Partie erzielten der polnische Joker Bartosz Bialek (65. Minute) und Wout Weghorst (79.) die Treffer zum Sieg, der die Niedersachsen wieder ganz nah an die Champions-League-Plätze heranbringt. „Mainz hat es uns schwer gemacht. Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, sind wir aber als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, sagte Sportdirektor Marcel Schäfer. Mainz hingegen blieb im vierten Heimspiel am Stück torlos und im neunten Heimspiel in Serie sieglos - beides sind Negativrekorde in der Bundesliga-Historie des selbst ernannten Karnevalsvereins.