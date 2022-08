Bundesliga : Mainz und Union bei Hitze mit schlapper Nullnummer

Mainz Über 30 Grad, keine Tore und ganz wenig Höhepunkte: Bei Mainz gegen Union leidet die fußballerische Qualität unter der großen Hitze.

Unmittelbar nach Abpfiff zog es die geschlauchten Profis von Mainz 05 und Union Berlin schnell in den Schatten. Und alle waren froh, dass der torlose Fußball-Kampf in großer Hitze endlich vorbei war.

„Dass es ein Kampfspiel wird, haben wir gewusst. Dass es aber so ekelhaft wird...“, sagte der Mainzer Stürmer Karim Onisiwo, der nach einem Doppelpack in der Vorwoche diesmal blass blieb und nur noch eine Abkühlung herbeisehnte. „Auf jeden Fall geht es in die Eistonne, auf die freue ich mich.“

Teams verpassen Traumstart

Kaum Torchancen - Hitze schlaucht

Lob für Defensive

Es fehlte nicht nur an Präzision und Kraft, sondern auch an Durchsetzungsvermögen in der Offensive. Zuletzt hatte bei Union Sturm-Neuzugang Jordan Siebatcheu mit zwei wichtigen Treffern den abgewanderten Taiwo Awoniyi vergessen lassen. Diesmal spielte Siebatcheu höchst unauffällig, während Awoniyi in der Premier League parallel das Siegtor für Nottingham Forest schoss. „Man sieht, dass noch nicht alles funktioniert“, meinte Fischer.