3. Spieltag : Mainz und Matchwinner Lee glücklich über Topstart

Mainz Jae-Sung Lee erzielt den 2:1-Siegtreffer in Augsburg. Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg Ein Last-Minute-Tor von Joker Jae-Sung Lee lässt den FSV Mainz beim FC Augsburg jubeln. Mit sieben Punkten aus drei Spielen legen die 05er einen furiosen Start hin. Der Auswärtscoup hat es in sich.

Mit sieben Punkten aus drei Bundesligapartien stehen die Mainzer in der Tabelle weit oben. Nach Svenssons Einschätzung geht es aber noch besser. „Es ist nur der Anfang“, betonte der frühere Verteidiger. „Ich traue der Mannschaft in einigen Bereichen, in einigen Phasen des Spiels zu, noch besser zu sein.“