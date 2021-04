Remis im Abstiegskampf : Mainz und Bielefeld bleiben unten mittendrin

Mainz Keine Big Points für Mainz, spielerische Magerkost von Aufsteiger Bielefeld: Das Remis im Abstiegskampf lässt beide Clubs etwas ratlos zurück. Im Fernduell mit Köln und Hertha wird sich vor allem die Arminia gewaltig strecken müssen.

Während die formstarken 05er beim von zahllosen Fehlern geprägten 1:1-Krampf gegen den Aufsteiger einen fast schon vorentscheidenden Sieg im Tabellenkeller verpassten, müssen sich die Arminia und der als Retter verpflichtete Frank Kramer ganz andere Gedanken machen: Wie soll es mit so durchwachsenen Offensivleistungen überhaupt noch zu Siegen im Kampf gegen den direkten Gang zurück in die 2. Liga reichen?

„Wir müssen in der Bundesliga für jeden Punkt hart arbeiten und die richtige Einstellung an den Tag bringen“, sagte Kramer. Zwar hat der 48-Jährige seit der Amtsübernahme von Uwe Neuhaus in drei von fünf Spielen gepunktet - jedoch lesen sich gerade mal drei Tore in diesem Zeitraum nicht gerade überzeugend. „Natürlich sind wir nicht vollends zufrieden, weil wir gewinnen wollten, aber es war ein gutes Zeichen für uns, dass wir in der Bundesliga zurückkommen können“, analysierte Kramer.