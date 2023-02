Bundesliga : Mainz-Trainer Svensson lässt Torwart-Frage offen

Leverkusen Trainer Bo Svensson hat die Torwartfrage beim FSV Mainz 05 nach der starken Leistung von Keeper Finn Dahmen vorerst offen gelassen.

„Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht viele Gedanken gemacht“, sagte Svensson nach dem 3:2 bei Bayer Leverkusen auf die Frage, wer am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach im Tor der Mainzer stehen werde: „Fragen Sie mich in ein paar Tagen nochmal. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber wir beschweren uns nicht, dass wir zwei so gute Torhüter haben. Ich muss einen enttäuschen, aber besser so, als wenn uns Qualität fehlt.“