Schwere Gehirnerschütterung : Mainz-Stürmer Awoniyi fällt mindestens zwei Spiele aus

Mainz Stürmer Taiwo Awoniyi wird Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 nach seiner schweren Gehirnerschütterung mindestens in den kommenden beiden Spielen fehlen. Dies sagte Sport-Vorstand Rouven Schröder in einer Videoschalte.

Der 22 Jahre junge Nigerianer musste am Sonntag zunächst zur Beobachtung ins Krankenhaus. Schröder sagte, man habe die Szene mit dem Deutschen Fußball-Bund am Montag noch einmal nachbesprochen. Awoniyi sagte, es habe „ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder an alles erinnern konnte. Aber ich fühle mich jetzt schon viel besser“.