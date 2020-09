2. Spieltag : Mainz nach Niederlage gegen VfB tief in der Krise

Mainz Der FSV Mainz 05 steckt nach dem 1:4 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart tief in der Krise. Nach dem Trainings-Boykott erschwert die zweite Niederlage zum Bundesliga-Start die Aufarbeitung und ein Ende des Chaos.

Dies änderte nichts mehr daran, dass eine „schwarze Serie“ der Stuttgarter in Mainz zu Ende ging. Es war der erste Sieg in einem Pflichtspiel seit 15 Jahren. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. „Ich freue mich über den ersten Sieg.“

Drei Tage nach dem Eklat wirkten die Mainzer Profis in der Anfangsphase unentschlossen, fahrig und konfus gegen die gut auftrumpfenden Liga-Rückkehrer. Dies änderte sich nach dem ersten durchdachten Spielzug der Platzherren in der 13. Minute. Nach einer Hereingabe von Jean-Paul Boetius verlängerte Jean-Philippe Mateta den Ball per Kopf auf Quaison, der den Ball nur noch mit der Stirn über die Torlinie zu drücken brauchte.

Danach lief es auf einmal bei den Gastgebern wesentlich besser und durchdachter. In der 24. Minute hatte der Niederländer Boetius, der ungestört in den gegnerischen Strafraum eindringen konnte und aus 15 Metern nur knapp am rechten Pfosten schoss, sogar die Chance zum 2:0. In der Folgezeit hatten die Rheinhessen aber nicht mehr viel Gutes zu bieten, während die Stuttgarter sich von dem 0:1-Schock erholten und durch Wamangituka nach starker Vorarbeit von Gonzalo Castro zum 1:1 kamen.