Nach EM-Qualifikation : Mainz muss länger auf verletzten Szalai verzichten

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf seinen Stürmer Adam Szalai verzichten.

Der 32-Jährige kam mit einer Meniskusverletzung von Ungarns Nationalteam zurück und hat sich nun einer Operation im linken Kniegelenk unterzogen, wie die Rheinhessen am Freitag mitteilten. „Bei gutem Heilungsverlauf“ werde er voraussichtlich in vier Wochen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können, hieß es vom Verein.