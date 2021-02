20. Spieltag : Mainz mit Elfmeter-Rekord zum Sieg gegen Union

Mainz Mainz 05 hofft nach dem zweiten Saison-Heimsieg weiter auf die Rettung im Abstiegskampf. Ein Elfmeter und ein Platzverweis sind die Schlüsselszenen im Kampfspiel gegen Union Berlin.

„Die drei Punkte sind das, was wir brauchen auf unserem Weg“, sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt. Moussa Niakhaté traf am Samstag in der 22. Minute per Strafstoß zum Sieg. Es war der 30. Elfmeter in Serie, den die Mainzer verwandelten - Bundesligarekord!