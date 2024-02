Bundesliga Mainz-Manager vergleicht neuen Trainer mit Jürgen Klopp

Christian Heidel hat den Einstand des neuen Mainzer Trainers Bo Henriksen mit der Anfangszeit von Jürgen Klopp beim damaligen Fußball-Zweitligisten verglichen. „Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm“, sagte der Mainzer Sportvorstand der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Damals wie heute hätten nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter nach der ersten Ansprache am liebsten die Fußballschuhe angezogen und wären mit auf den Platz gelaufen.“