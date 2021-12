Bundesliga : Mainz-Kapitän Niakhaté: Wechsel „kein Thema im Moment“

Mainz Kapitän Moussa Niakhaté vom FSV Mainz 05 beschäftigt sich nicht mit einem Wechsel in der Winterpause der Fußball-Bundesliga.

„Das ist für mich kein Thema im Moment, das einzige, auf das ich mich konzentriere, ist das Spiel am Samstag gegen Wolfsburg“, sagte der 25 Jahre alte Abwehrchef im Interview der „Allgemeinen Zeitung“ und ergänzte: „Bei mir ist es in keiner Weise so, dass ich an den Transfermarkt denke, sondern daran, drei Punkte zu holen.“