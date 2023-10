05er-Sieglos-Serie Mainz-Coach Svensson schließt Rücktritt „komplett“ aus

Nach der Talfahrt in der Bundesliga mit noch keinem Sieg in dieser Saison hoffen Svensson und die Mainzer auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis wenigstens im DFB-Pokal. „Dieses Gefühl, danach in der Kabine zu sitzen mit einem Sieg, das kann uns viel geben“, sagte der FSV-Coach. „Es ist in unserer Situation keine einfache Aufgabe, aber wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“