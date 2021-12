Bundesliga : Mainz-Boss: 57 Punkte in einem Jahr können nie Glück sein

Mainz Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hat trotz der abschließenden Derby-Niederlage in Frankfurt ein sehr positives Jahresfazit gezogen.

„Das ist alles kein Glück oder Zufall. Das ist ein Resultat von harter, aber sehr, sehr guter Arbeit. Das kann nie Glück sein, wenn du in einem Kalenderjahr 57 Punkte holst“, sagte der Funktionär in einer Bilanz-Medienrunde. Zu viel will der 58-Jährige auf das für den FSV Mainz 05 positive Jahresranking aber nicht geben. „Die Tabelle bedeutet nicht so viel, weil es diese Tabelle an sich nicht gibt.“