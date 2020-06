30. Spieltag : Mainz 05 beendet Negativserie mit Sieg in Frankfurt

Mainz 05 beendet Negativserie mit Sieg in Frankfurt

Frankfurt/Main Der FSV Mainz 05 kann doch noch gewinnen. Mit dem Sieg in Frankfurt verschaffen sich die Rheinhessen etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

Moussa Niakhaté (43. Minute) und Joker Pierre Kunde Malong (77.) bescherten den Rheinhessen am Samstag den ersten Erfolg seit Ende Februar. Damals gelang ein 2:0 gegen Schlusslicht SC Paderborn. Mit 31 Punkten bleiben die Mainzer zwar Tabellen-15., vergrößerten aber ihr Polster auf einen Abstiegsplatz auf sechs Punkte. Der Tabellenvorletzte Werder Bremen spielt allerdings erst am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. „Ich möchte in überhaupt keine Rechenspiele einsteigen“, sagte Beierlorzer zur Konstellation im Tabellenkeller.