Ex-Bayern- & DFB-Arzt : „Magische Finger und Hände“: Müller-Wohlfahrt wird 80

München Früher flog Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit seinem wehenden Haar quasi über den Fußball-Platz. „Mull“ war mehr als vier Jahrzehnte Mannschaftsarzt beim FC Bayern - und feiert heute 80. Geburtstag.

„Ich bin ein Getriebener“

Heynckes: „Mit Deinen magischen Fingern und Händen“

Der Beitrag des Mediziners an den Erfolgen der Bayern sei immens gewesen, schrieb der 77-jährige Heynckes, der seinen Beitrag in Anlehnung an Müller-Wohlfahrts Spitznamen mit „Lieber Mull“ einleitete und mit „Dein Freund Jupp“ schloss. Nachdem die Münchner 2013 das Triple gewonnen hatten, veröffentlichte die UEFA eine Rangliste der Muskelverletzungen in den einzelnen Mannschaften. „An der Spitze mit den wenigsten Blessuren dieser Art stand der FC Bayern“, so Heynckes: „Die drei Titel damals waren also in höchstem Maße auch Dein Verdienst und das Deiner Mitarbeiter.“