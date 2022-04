Bundesliga : Magaths schwierige Aufgabe bei der Berliner Hertha

Leverkusen Kein leichter Job für Trainer-Oldie Felix Magath. Hertha stürzt wieder auf einen Abstiegsplatz und lässt die nötigen Tugenden vermissen. Und jetzt steht das Berliner Derby an.

Hertha im Stadtduell gegen Union gefordert

„Wenn man unten in der Tabelle steht, ist man spielerisch nicht so gut. Daher muss man mehr kämpfen - anders wird man unten nicht rauskommen“, sagte Herthas Chefcoach, der nun mit seinem Team das brisante Derby gegen Union Berlin vor sich hat. „Bis dahin müssen wir noch ein bisschen zulegen“, sagte Magath.

Die Köpenicker, die in dieser Saison schon zwei Siege gegen Hertha feiern konnten, sind heiß auf das Derby. „Wir haben dieses Jahr gezeigt, wer die Nummer eins in Berlin ist. Das wollen wir so weiter beibehalten“, sagte Unions Abwehrspieler Robin Knoche.

Dass ausgerechnet eine Magath-Mannschaft Aggressivität und Kampfgeist vermissen lässt, dürfte den Trainer-Oldie am meisten ärgern. „Ich dachte, dass allen klar ist, dass wir über den Kampf kommen müssen“, sagte Magath, der sein Team zuvor im Trainingslager in Ostwestfalen auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet hat. Doch dann ging alles schief. „Die Mannschaft wollte, aber wir haben den verkehrten Ansatz gewählt. Statt mitzuspielen, hätten wir mehr Einsatz bringen müssen“, sagte er.

Co-Trainer Fotheringham als Lautsprecher

Gecoacht hat die Berliner während des Spiels vor allem Co-Trainer Mark Fotheringham, der an der Seitenlinie hin- und her sprang und seine Kommandos gab. Magath hatte die Partie in dicker winterlicher Kleidung von der Bank verfolgt. Im Team kommt diese Aufgabenteilung bislang gut an. Magath gibt die Richtung vor, seine Assistenten setzen das um.