Bundesliga : Magath über Hertha-Chaos: Club ist uneins mit sich selbst

Berlin Felix Magath sieht die überraschende Trennung von Geschäftsführer Fredi Bobic bei seinem Ex-Club Hertha BSC als Ausdruck eines Grundkonflikts.

Retter in der Vorsaison

Der 69-Jährige hatte mit der Hertha in der vergangenen Saison in der Relegation den Klassenerhalt geschafft. „Ich habe schon nach der Rettung kritisiert, dass in Berlin etwas im Club nicht stimmt, weil ich keine Unterstützung gespürt habe in dem schweren Abstiegskampf.“ Der Verein sei nicht geeint. „Die Millionen, die vom Investor gekommen sind, haben den ganzen Verein durcheinander gebracht“, sagte Magath.