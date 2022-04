Bundesliga : Magath hofft auf Einsatz von angeschlagenem Plattenhardt

Berlin Hertha-Trainer Felix Magath hofft trotz der Verletzung von Marvin Plattenhardt auf einen Einsatz seines linken Außenverteidigers im nächsten Spiel bei Arminia Bielefeld.

Der 30 Jahre alte Ex-Nationalspieler hatte sich am Sonntag beim 2:0-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit eine Adduktorenverletzung zugezogen und musste in der Pause ausgewechselt werden.