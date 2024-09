Fußball Mäurer-Vorschlag: Punktabzug für Pyro-Vergehen

Da das Abbrennen von Pyrotechnik in den Stadien nicht nachlässt, greift die Politik wieder verstärkt in diese Sicherheitsdebatte ein. So drängte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens in den vergangenen Monaten massiv darauf, dass das Zweitliga-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in dieser Saison ohne Gästefans stattfinden soll. Heraus kam am Ende ein Teilausschluss der 96-Anhänger bei dem nächsten Duell am 6. Oktober.