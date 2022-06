Transfers : Luthe von Union nach Lautern - Pantovic kommt aus Bochum

Berlin Torhüter Andreas Luthe verlässt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und wechselt zu Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Dies teilten beide Clubs mit.

Der 35-Jährige war 2020 vom Bundesliga-Rivalen FC Augsburg zu Union gekommen und bestritt 65 Pflichtspiele für den Hauptstadt-Club. Dabei half der in Velbert geborene Schlussmann den Köpenickern, sich in der Bundesliga zu etablieren. Insgesamt absolvierte der langjährige Bochumer 89 Spiele in der Bundesliga, 153 in der 2. Liga und 15 im DFB-Pokal. Dazu kommen internationale Einsätze für Union.