Fußball-Bundesliga Lohnvergehen? Strafanträge gegen zwei Augsburg-Mitarbeiter

Weitere Vorwürfe gegen den Verein, die in dem Ermittlungsverfahren erhoben worden waren, wurden nicht weiter verfolgt. In einer FCA-Stellungnahme an die „Sportschau“ sei von einer beantragten Geldstrafe im „niedrigen fünfstelligen Bereich“ die Rede. Der Vorwurf der Scheinselbstständigkeit sei „vollumfassend unbegründet“, hieß es.