Bundesliga Löw über Streich: „Das ist für mich wie ein kleines Wunder“

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kollegen Christian Streich vor dessen bevorstehendem Abschied vom SC Freiburg in den höchsten Tönen gelobt. „Die Karriere von Christian ist unvergleichlich. Er hat beim SC Freiburg Geschichte wie keiner vor ihm geschrieben“, sagte Löw in einem Interview der „Sport Bild“. Der langjährige Präsident Achim Stocker und Volker Finke als früherer Trainer hätten enormen Anteil an der Entwicklung des Vereins. „Ich glaube aber, der größte Einfluss ist Christian zuzuschreiben“, sagte Löw.