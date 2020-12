Leverkusener Nationalspieler : Löw-Liebling Tah: Van-Dijk-Vergleiche, aber kein Stammplatz

Leverkusen Bundestrainer Joachim Löw weigert sich, Mats Hummels oder Jérôme Boateng zurückzuholen und setzt dafür lieber auf Jonathan Tah. Bei Bayer Leverkusen war der Innenverteidiger aber bis vor Kurzem fast immer außen vor. Das hat sich komplett geändert.

In seinem Verein Bayer Leverkusen war er zwischenzeitlich sogar weniger gefragt als in der Nationalmannschaft. Denn während Bundestrainer Löw beharrlich an dem Abwehrspieler festhält, statt wie von großen Teilen der Öffentlichkeit gefordert Mats Hummels oder Jérôme Boateng zurückzuholen, saß Tah bei Bayer fast ausschließlich draußen. Ganze 57 Bundesliga-Minuten absolvierte er an den ersten acht Spieltagen.