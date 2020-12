Welttorhüter 2020 : Löw adelt Neuer: „Nach wie vor eine Klasse für sich“

Zürich Joachim Löw hat Manuel Neuer zur Wahl zum FIFA-Welttorhüter gratuliert. „Sie bestätigt, dass unser Kapitän nach wie vor eine Klasse für sich darstellt. Manu prägt nicht nur das Torwartspiel seit Jahren.

Er hat es generell auf ein neues Level gehoben“, sagte der Bundestrainer in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Freitag. Hinzu komme, dass der Keeper des FC Bayern München und Weltmeister von 2014 nicht nur ein unglaublicher Fußballer sei, „sondern eine große Persönlichkeit ist.“

Löw richtete unter anderem auch Glückwünsche an Joshua Kimmich, der in die Mannschaft des Jahres gewählt wurde. „Joshua hat eine unglaubliche Mentalität, er ist ein Vorbild an Einsatz und Charakter. Wir brauchen ihn im EM-Jahr“, sagte der 60-Jährige.