Bundesliga Lieberknecht über Pleite gegen Hoffenheim: „Beschämend“

Lieberknecht soll auch in der kommenden Zweitligasaison Darmstädter Trainer bleiben. Doch nach der dritten Niederlage in Folge wirkte der Coach ratlos. „Es ist zum wiederholten Mal eine Niederlage, die in dieser Höhe auch verdient ist und die einen hier stehen und nach Worten ringen lässt“, gab Lieberknecht im TV-Interview zu.