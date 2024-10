Fußball-Nationalmannschaft Leweling über DFB-Anruf: Profilbild verrät Nagelsmann

Leweling profitierte von der verletzungsbedingten Absage von Bayern-Star Jamal Musiala und reist heute wie seine Stuttgarter Teamkollegen Alexander Nübel, Chris Führich, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav zum Treffen der Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Am Freitag steht das Nations-League-Duell mit Bosnien-Herzegowina an, es folgt die Partie gegen die Niederlande.