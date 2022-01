Digitale Gala in Zürich : Lewandowski und Haaland in FIFA-Weltelf gewählt

Lewandowski und Haaland in FIFA-Weltelf gewählt

Digitale Gala in Zürich

Wurde ebenso wie Erling Haaland in die FIFA-Weltelf gewählt: Bayern Münchens Robert Lewandowski Foto: Bernd Thissen/dpa

Zürich Robert Lewandowski vom FC Bayern und Borussia Dortmunds Erling Haaland haben den Sprung in die Weltelf des Fußball-Weltverbands FIFA geschafft.

Das Bundesliga-Duo bildet gemeinsam mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Angriff in der Auswahl, die nach Angaben der Spielergewerkschaft Fifpro von knapp 19.000 Profis gewählt wurde. Deutsche Spieler standen nicht in der Weltelf, die bei einer digitalen Gala in Zürich gekürt wurde.