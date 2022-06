Bayern-Torjäger : Lewandowski provoziert Abgang: „In mir ist etwas erloschen“

Will den FC Bayern verlassen: Robert Lewandowski. Foto: Swen Pförtner/dpa

München Robert Lewandowski legt nach. Im Transferstreit mit dem FC Bayern kritisiert der Pole die Bayern-Bosse. Es geht um „Loyalität und Respekt“. Der einstigen Liebesbeziehung droht das Ende.

Im Gegenteil: „In meinem Inneren ist etwas erloschen. Das ist eine Sache, über die man sich nicht hinwegsetzen kann“, sagte Lewandowski in einem Interview für das polnische Internetportal „Onet.pl“. Der Stürmer drängt mit neuen Aussagen vehement auf seinen Abgang. Nicht des Geldes wegen, wie er sagt. „Ich will mehr Emotionen im Leben“, begründete der Pole seinen Wechselwunsch.

Lewandowski strebt Wechsel zum FC Barcelona an

Die einstige Liebesbeziehung zwischen dem Fußball-Rekordmeister und seinem Top-Stürmer scheint endgültig in die Brüche zu gehen. Ein Verbleib des 33-Jährigen an der Säbener Straße bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2023 ist nach den erneuten Knallhart-Aussagen kaum vorstellbar. Schon Ende Mai hatten Polens Nationalmannschaftskapitän und sein Berater Pini Zahavi erklärt, das Thema Bayern München sei beendet. Lewandowski soll einen Wechsel zum FC Barcelona anstreben. Ändern die Bayern nun ihre Marschroute?

Doch mittlerweile gleicht das Wettbuhlen um den Superstürmer einer Schlammschlacht. Ein Happy End? Eigentlich unmöglich. „Das, was ich dank Bayern erreicht habe, und das, was Bayern dank mir erreicht hat, da denke ich, es wäre nach so vielen Jahren die beste Lösung, für beide Seiten eine Lösung zu finden“, sagte der 33-Jährige. Eine einseitige Entscheidung ergebe keinen Sinn. „Loyalität und Respekt sind doch wohl wichtiger als dieses Business“, sagte der Pole.