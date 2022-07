Bundesliga : Lewandowski nimmt Bayern-Training wieder auf

München Robert Lewandowski hat das Training des FC Bayern in der Sommer-Vorbereitung aufgenommen.

Der Weltfußballer, der den deutschen Serienchampion zum FC Barcelona verlassen will, absolvierte am Mittwoch in München seine erste Einheit nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Am Dienstag hatte er die üblichen Leistungstest absolviert.

Lewandowski war im weißen Trainingsdress der Münchner auf dem Rasen am Vereinsgelände an der Säbener Straße zu erblicken. Ein Bild, das viele Fans nach den Aussagen des Polens, seine Geschichte mit dem FC Bayern sei vorbei, kaum noch für möglich gehalten hätten. Wie lange es den 33 Jahre alten Torjäger noch im Bayern-Trikot zu sehen gibt, ist offen. Am Samstag ist die große Münchner Teampräsentation in der Allianz Arena geplant, am Montag starten die Bayern auf USA-Tour. Auch Barcelona weilt in den kommenden Wochen in den Vereinigten Staaten.