24. Spieltag : Lewandowski gewinnt Wettschießen - Bayern weiter Erster

München Der FC Bayern und Borussia Dortmund liefern sich ein mitreißendes Duell. Die Torjäger Robert Lewandowski und Erling Haaland demonstrieren ihre Ausnahmestellung. Joachim Löw ist begeistert.

Robert Lewandowski hat das Wettballern der Supertorjäger gewonnen und den FC Bayern München an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gehalten.

In einem mitreißenden deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund bejubelten die Münchner nach einem 0:2-Fehlstart zu Hause noch ein 4:2 (2:2). Nach einem Doppelpack von Erling Haaland (2./9. Minute) drehten Weltfußballer Lewandowski (26./44./90.) und Leon Goretzka (88.) das Spiel. Nach dem 3:0 von RB Leipzig beim SC Freiburg zog der deutsche Fußball-Rekordmeister wieder an den Sachsen vorbei, gegen die am 3. April das programmierte Finale um die Schale ansteht.