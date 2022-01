Bundesliga : Lewandowski bei Messi-Votum und Haaland-Gerüchten gelassen

München Robert Lewandowski ist wieder Weltfußballer. Für Lionel Messis Wahlverhalten hat Lewandowski Verständnis. Nerven ihn eigentlich die Spekulationen um Erling Haaland?

„Die Frage muss an ihn gehen. Ich habe nichts falsch gemacht, dass er sauer auf mich sein kann, außer der sportlichen Sache, das ist was anderes, aber privat war hoffentlich alles okay“, sagte Lewandowski bei einer Medienrunde nach seiner zweiten Auszeichnung zum Weltfußballer lächelnd. „Das war seine Entscheidung, ich respektiere das. Ich muss nichts Negatives sagen oder einfach sauer sein.“

Bayern Münchens Lewandowski (33) war am Montagabend in Zürich zum zweiten Mal nacheinander zum Weltfußballer gewählt worden. Der zweitplatzierte Messi von Paris Saint-Germain votierte für seine PSG-Teamkollegen Neymar und Mbappé sowie Real Madrids Karim Benzema. „Das liegt nicht auf meiner Seite“, meinte Lewandowski zum Abstimmungsverhalten Messis.

„Ballon d'Or“ ging an Messi

Auf der großen Leinwand in der FIFA-Zentrale in Zürich hatten am Montagabend Lewandowski und Erling Haaland nebeneinander gelächelt. Bei der Online-Kür der Weltelf des Weltverbands bildeten die beiden Bundesliga-Stars das Sturmzentrum - flankiert von Messi und Cristiano Ronaldo.