FC Bayern München : Lewandowski angeblich im Sommer weg - Vertrag bei Barça?

Berlin Geht er oder bleibt er? Berichten zufolge will Weltfußballer Robert Lewandowski seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern. Geht es nach Spanien?

Robert Lewandowski will den FC Bayern München wohl unbedingt schon in diesem Sommer verlassen.

Wie der „Kicker“ berichtet, soll der Weltfußballer die Vereinsbosse nicht nur darüber unterrichtet haben, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Stürmer will angeblich schon nach dieser Saison nicht mehr beim deutschen Fußball-Rekordmeister spielen.

Nach spanischen Medienberichten soll der FC Barcelona dem 33-jährigen Polen einen Dreijahresvertrag angeboten haben. Der finanziell schwer angeschlagene Club nahm am Donnerstagabend 20 Millionen Euro für den Verkauf von Philippe Coutinho an Aston Villa ein. Weiteres Geld könnte kommen, wenn Manchester United Frenkie de Jong von den Katalanen holen würde. Doch eine Verpflichtung Lewandowskis wäre kostspielig, nicht nur wegen der Laufzeit und des Gehaltes. Auch eine Ablösesumme für die Bayern wäre fällig, im Raum stehen rund 40 Millionen Euro für den bald 34 Jahre alten Polen.

Die „Bild“ hatte berichtet, dass Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern will. In der vergangenen Woche habe der Weltfußballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, „seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in München NICHT zu verlängern“, so die Zeitung.