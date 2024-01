Bundesliga Leverkusens Verwandlung zum Hinrundenmeister

In Leverkusen kommt es aber natürlich schon auf die Platzierung an. Wo der Weg von Bayer im Mai enden kann? „Wenn wir das so seriös annehmen, dann, ja, weiß ich nicht...“, meinte Hradecky und musste ob seines unvollendeten Satzes selber lachen. Bei Bayer wissen sie aber nur zu gut, welche passenden Wörter man da einfügen könnte.