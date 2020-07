Bundesliga : Leverkusens Trainingsauftakt mit Havertz

Leverkusen Aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem umworbenen Kai Havertz wird Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Donnerstag das Training für die neue Saison aufnehmen.

Der Nationalspieler soll nach Informationen mehrerer Medien vor einer Einigung mit dem FC Chelsea aus London stehen. Mit einer Entscheidung wird aber keinesfalls vor dem Saisonende der englischen Premier League am 26. Juli gerechnet. Havertz wird von den Leverkusenern aber nicht nur deshalb zum ersten Training erwartet. Der Verein hatte auch klargestellt, dass der 21-Jährige selbst im Falle eines Wechsels in diesem Sommer beim Final-Turnier der Europa League im August in Nordrhein-Westfalen für Bayer spielen soll.

Bayer, das am 4. Juli noch im Endspiel um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern München stand (2:4), startet bereits nach etwas mehr als zwei Wochen in die Vorbereitung, da schon am 5. August das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf dem Programm steht. Nach dem 3:1 im Hinspiel in Schottland haben die Leverkusener beste Chancen, sich für das Final-Turnier zu qualifizieren. Das Finale am 21. August im benachbarten Köln ist dabei das erklärte Ziel.