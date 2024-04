Bundesliga Leverkusens Tah geehrt von Bayern-Interesse

Die Club-Chefs Fernando Carro und Simon Rolfes hatten betont, Tahs 2025 auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen. Das wird aber nicht so bald passieren. „Ich konzentriere mich auf die beiden Titel, die wir noch zu gewinnen haben“, sagte Tah: „Alles andere machen wir danach.“ Also nach dem Pokalfinale am 25. Mai gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.