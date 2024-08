Fußball-Bundesliga Leverkusens Andrich über Tah: „Vielleicht bleibt er ja“

Fußball-Nationalspieler Robert Andrich glaubt, dass Bayer Leverkusen es auch ohne Jonathan Tah „gut hinkriegen“ würde. Das sagte der 29-Jährige im „Kicker“-Interview. Andrichs Mannschaftskollege Tah hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025, den der 28-Jährige aber nicht verlängern will. Der Leverkusener Abwehrchef soll sich mit dem FC Bayern München einig sein - Double-Sieger Bayer und Bayern sind in der Frage der Ablösesumme allerdings noch nicht einig.