Bundesliga Leverkusen wieder mit zwei Rückkehrern vom Afrika-Cup

Am Böllenfalltor trifft das am längsten sieglose Bundesliga-Team aus Darmstadt (12 Spiele) auf die am längsten ungeschlagenen Mannschaft aus Leverkusen (19). Dennoch warnte Alonso seine Profis, den Tabellenletzten zu unterschätzen: „Wir wissen, dass die Stimmung dort sehr speziell ist. Sie spielen mit Herz und Qualität. Es ist egal, wo beide Teams in der Tabelle stehen. In einem Fußballspiel kann alles passieren.“