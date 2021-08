3. Spieltag : Leverkusen vorerst an der Spitze - Bayern schon fast dran

Robert Lewandowski (2.vl) trifft gegen Hertha BSC dreifach. Damit erzielte er in seinem 13. Bundesligaspiel in Serie mindestens ein Tor. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Bayern München gibt sich gegen Schlusslicht Hertha BSC keine Blöße. Nach dem 5:0 klettert der Titelverteidiger vorerst auf Platz zwei - hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, der mit 4:1 in Augsburg gewinnt.

Thomas Müller (6. Minute), dreimal Weltfußballer Lewandowski (35., 70. und 84.) sowie Jamal Musiala (49.) schossen den deutlichen Sieg heraus. Lewandowski hat damit in seinem 333. Pflichtspiel für die Münchner die Marke von 300 Toren übertroffen. Das schaffte zuvor nur der kürzlich gestorbene Gerd Müller (517 Tore in 565 Pflichtspielen).

Die Werkself aus Leverkusen hatte sich zuvor auch dank zweier Eigentore mit 4:1 (2:1) beim FC Augsburg durchgesetzt. Durch ein in der ersten Hälfte spektakuläres 3:2 (3:2) im baden-württembergischen Landesduell beim VfB Stuttgart zog auch der SC Freiburg noch an Borussia Dortmund vorbei. Der BVB hatte am Freitag durch ein Tor von Erling Haaland in der Nachspielzeit die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:2 bezwungen.