Bundesliga Leverkusen vor Titelgewinn: „Können Geschichte schreiben“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte schon vor einer Woche Meistergrüße an den Rhein geschickt. Nach dem nächsten Münchner Dämpfer in Heidenheim (2:3) dürfte endgültig niemand mehr an ein bayerisches Bundesligamärchen glauben. Selbst in Leverkusen flüchtete sich niemand mehr in zurückhaltende Fußballfloskeln.