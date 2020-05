Chilene bleibt bei Bayer : Leverkusen verlängert mit Schlüsselspieler Aránguiz

Leverkusen Bayer Leverkusen hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Chilenen Charles Aránguiz verlängert - und das sogar bis 2023.

Die Verhandlungen mit dem Mittelfeld-Strategen, der nach fünf Jahren in Deutschland mit einer Rückkehr in die Heimat geliebäugelt hatte, hatten sich lange hingezogen. Nun band Bayer den Schlüsselspieler von Trainer Peter Bosz weiter langfristig, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.