DFL-Pläne Leverkusen-Sportchef: Längst Investoren in der Bundesliga

Die Frage sei auch, welche Qualität man für die Bundesliga im internationalen Vergleich wolle. „Mein Gefühl sagt mir, dass die Fans wollen, dass wir international wettbewerbsfähig sind und in der Champions League und der Europa League ab und zu auch mal ein Spiel gewinnen“, sagte Rolfes. Dabei gehe es nicht nur darum, den Anschluss zur englischen Premier League nicht zu verlieren. „Auch andere schlafen nicht, Multi-Club-Ownership-Modelle gibt es etwa auch in La Liga, Ligue 1 und Serie A“, sagte Rolfes: „Das ist wie auf dem freien Arbeitsmarkt, und am Ende orientieren sich die Spieler auch an den Ligen, wo sie das meiste Geld verdienen.“