8. Spieltag Leverkusen siegt auch in Wolfsburg

Nach einer Stunde brachte Alonso dann den nach zwei Startelf-Einsätzen bei der Nationalmannschaft zunächst geschonten Florian Wirtz. Und wie auf Kommando bekam Bayer die Kontrolle über das Spiel zurück. Boniface verzog noch (61.), kurz darauf traf Grimaldo, nachdem Wirtz eine Hereingabe von Frimpong noch knapp verpasst hatte. Wolfsburg versuchte, erneut zurückzukommen, doch nun war Leverkusen stabiler. In der 88. Minute vollzog Alonso noch einen Dreifach-Wechsel, aber Schick blieb draußen. In der Nachspielzeit parierte der an diesem Tag ungewöhnlich wacklige Hradecky zweimal glänzend gegen Jonas Wind und rettete so den Sieg.