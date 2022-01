18. Spieltag : Leverkusen setzt Negativ-Serie fort

Leverkusen Bayer Leverkusen bleibt auch zum Rückrundenauftakt sieglos und fällt aus den Champions-League-Rängen. Trainer Seoane fordert nach dem 2:2 gegen Union Berlin mehr Konstanz.

Wegen des ersten Doppelpacks des Mittelfeldspielers von Union Berlin kam der Champions-League-Anwärter trotz eines lange überlegen geführten Spiels nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. „Ich bin am Ende nur froh, dass wir das Spiel nicht noch verloren haben“, sagte Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky nach dem fünften sieglosen Pflichtspiel in Serie. Dadurch fiel das Team von Trainer Gerardo Seoane am 18. Spieltag aus den Champions-League-Rängen.