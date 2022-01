19. Spieltag : Leverkusen nach Sieg gegen Gladbach Dritter

Mönchengladbach Die Debatte um die Verbannung von Nationalspieler Matthias Ginter auf die Bank überschattet Mönchengladbachs 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Auf dem Platz helfen zwei gehaltene Elfmeter nicht.

Die erhoffte Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga wurde für den Bayern-Quälgeist durch die knappe Niederlage erst einmal wieder ausgebremst. „Das Resultat am Schluss ist natürlich enttäuschend, ich hätte mir gewünscht, dass wir den Lucky Punch mit dem 2:2 noch hinbekommen“, sagte Sommer.

Ginter nur auf der Bank

Ginter, der im Sommer ablösefrei ist, könnte die Borussen in den kommenden zwei Wochen noch verlassen. Dafür spielte Friedrich wenige Tage nach seinem Wechsel sogleich erneut von Beginn an gegen Leverkusen. In der Vorwoche hatte er noch beim 2:2 für Berlin in Leverkusen gespielt.